2021/10/17 | 00:54 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (تحديث) ذي قار: الكتلة الصدرية تحصل على 9 مقاعد، وامتداد 5 مقاعد، و4 مقاعد للقانون، ومقعد للمستقلين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/17 | 00:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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