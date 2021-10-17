الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....32 - محمد الحنفي

2021/10/17 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي شروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....5ي ـ وكثيرا ما نجد أن سكان أي جماعة ترابية، لا يهتمون بحقوق الإنسان، كما يهتمون ببيع ضمائر الناخبين؛ لأن عدم اهتمامهم بحقوق الإنسان، ناتج عن:أولا: عدم الوعي بحقوق الإنسان، وعدم معرفتها، خاصة وأن سكان الوسط القروي، لا معرفة لهم بحقوق الإنسان، ولا بالإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية ......





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