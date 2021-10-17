2021/10/17 | 01:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد صرح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بعد اعلان المفوضية العليا للانتخابات النتائج الاولية الكاملة، مؤكدا نحن الكتلة الأكبر ونسنسعى لتحالفات وطنية لا طائفية، فيما أشار الى ان العراق لا يحتاج لحرب بل الى سلم وسلام.

ظهرت المقالة بعد إعلان النتائج كاملة..



الصدر: كتلتنا الأكبر ونسعى لتحالفات وطنية لا طائفية أولاً على النور نيوز.

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