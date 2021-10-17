المرشحون الفائزون بمقاعد الدوائر الانتخابية عن بغداد

2021/10/17 | 01:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء ، اسماء المرشحين الفائزين وتوزيع المقاعد في الدوائر الانتخابية عن العاصمة بغداد/ 69 مقعداً..كما اعلنتها مفوضية الانتخابات مساء امس السبت ./انتهى5الكتلة الصدرية (27):سعدة الحسيناويحاكم الزاملي حسن الكعبي مهى الدوري ازهار الفتلاوي جبار البصيوري علي الفريداوي فراس الفرطوسي جنان الموسوي حسين الكناني قيس الصالح سعيد الموسوي لبنى اللامي علي الساعدي ابتسام التميمي صفاء التميمي ابتسام البديري جواد الموزاني ستار العتابي حسام السعدي شيماء الدراجي مهدي الخيكاني نسرين الحجيمي شيماء العبيدي حيدر الغضباوي حيدر العامري سالم العزاوي دولة القانون (14): علاء الدلفي موحان الساعدي حيدر السلمان باقر السعدي مهند الخزرجي محمد القدري محمد الصيهود السوداني احمد سليم الكناني عطوان العطواني علي فيصل الفياض عاليه نصيف العبيدي علي الموسوي سردي البومحي ليلى التميمي تقدم (11): زياد الجنابي غاندي الكسنزان سناء اللهيبي كريم البوسودة عبدالكريم الجبوري وحدة الجميلي يحيى العيثاوي سارة الدليمي ليث الدليمي حامد الكرغولي زيتون الدليمي عزم (5) عائشة المساري طلال الزوبعي محمود القيسي محمود المشهداني محمود العبيدي الفتح (2) مدية المكصوصي سهيلة السلطاني السند الوطني (1) احمد الاسدي العقد الوطني (1) عباس الجبوري تيار الفراتين (1) محمد شياع السوداني حقوق (1) حسين مؤنس العامري اشراقة كانون (1) تقي الفرج الله مستقل (5) حسنين الخفاجي علي الساعدي ثائر الشويلي حسين عرب محسن المندلاوي./ انتهى5

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