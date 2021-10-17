الصدر يحذر من

2021/10/17 | 01:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، من "الاقتتال والصدام" على خلفية إعلان النتائج الكاملة للانتخابات من قبل المفوضية العليا.

وقال الصدر في بيان، 17 تشرين الأول/أكتوبر، "لا ينبغي أن تكون الانتخابات والنتائج وما يترتب عليها من تحالفات مثارًا وبابًا للخلافات والاختلافات والصراعات والصدامات، بل يمنع ويحرم الاقتتال وزعزعة السلم الأمني والإضرار بالشعب وأمنه وقوته وكرامته وسلامته".

وأكّد الصدر، "القبول بقرارات المفوضية وإعلان النتائج مهما كانت"، مشيرًا إلى أنّ "الكتلة الصدرية هي الكتلة الأكبر"، وأنّ كتلته "ستسعى إلى تحالفات وطنية لا طائفية ولا عرقية وتحت خيمة الإصلاح، ووفقًا لتطلعات الشعب لتكون (حكومة خدمية)".

كما قال الصدر، إنّ الحكومة المقبلة "ستكون أبوية"، مشددًا أنّ "(الكصكوصة) والعقوبة تحت طائلة القانون والعرف الاجتماعي ستكون جاهزة مع كل من يقصر"، في إشارة إلى العقوبات التي قد تطال المسؤولين القادمين.

وخاطب الصدر، الأطراف السياسية بالقول "هلموا لنصلح الوطن معًا ونخلصه من فكوك الفساد والاحتلال والتطبيع والإرهاب والتبعية والخضوع، بلا خلافات وتسقيط وتشهير واقتتال، فالعراق لا يحتاج إلى حرب بل إلى سلم وسلام".

وتشير النتائج التي أعنتها المفوضية العليا للانتخابات، إلى فوز التيار الصدري بـ 73 مقعدًا في البرلمان المقبل كأكبر الفائزين باقتراع تشرين الأول/أكتوبر.

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