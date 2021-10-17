نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية بعد تطابق العد والفرز اليدوي مع الالكتروني

2021/10/17 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الزمان اعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية اليوم السبت النتائج بعد تطابق العد اليدوي مع الإلكتروني ، وكانت حصص الكتل كما يأتي الكتلة الصدرية/ 72 مقعدا مستقلون: 38 مقعدا تحالف تقدم/ 38 مقعدا دولة القانون/ 35 مقعدا الحزب الديمقراطي الكردستاني/ 33 مقعدا الفتح/ 16 مقعدا تحالف كردستان/ 16 مقعدا عزم/ 12 مقعدا حركة […]

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