بغداد اليوم تنشر قوائم جميع الفائزين بالانتخابات

2021/10/17 | 01:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم قوائم جميع الفائزين بالانتخابات من رقم ( 1 ) جمال احمد محمد سيدو من دهوك الى تسلسل ( 335 ) ضياء كاظم هندي خنياب ال جهلول من كربلاء.

ادناه قوائم الفائزين:

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