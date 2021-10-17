تجدد التظاهرات في فرنسا احتجاجا على الشهادة الصحية

2021/10/17 | 02:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقالت وزارة الداخلية الفرنسية، إن أكثر من أربعين ألف متظاهر خرجوا للاحتجاج على الشهادة الصحية، لافتة إلى 171 تحركا في السبت الرابع عشر على التوالي من التعبئة.وناهز عدد المتظاهرين السبت الماضي 45 ألفا في مختلف أنحاء البلاد، وفق السلطات، وأكثر من 67 ألفا بحسب الجهة الناشطة المنظمة.وتشهد المشاركة في هذه التظاهرات تراجعا منتظما منذ أسابيع عدة.وفي 25 سبتمبر، اعترض ستون ألف شخص على الشهادة الصحية التي فرضتها الحكومة للحد من تفشي كوفيد-19، بحسب حصيلة السلطات.في باريس، تظاهر خمسة آلاف شخص السبت في إطار أربع مسيرات مختلفة، بحسب الداخلية.وفي ليون، ناهز عدد المتظاهرين 400 شخص وفق السلطات المحلية.وتم توقيف خمسة أشخاص خلال التحركات في البلاد، من بينهم ثلاثة في باريس.ولم تسجل إصابة أي عنصر أمني.

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