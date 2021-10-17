الهامش في رواية الثعلب الذي يظهر ويختفي للكاتب المغربي محمد زفزاف - أحمد القنديلي

2021/10/17 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_القنديلي « الثعلب الذي يظهر ويختفي » الهامش المغربي في رواية للكاتب المغربي محمد زفزاف بسبب غزارة إنتاجه الروائي: المرأة والوردة 1972، أرصفة وجدران 1974، قبور في الماء 1978، الأفعى والبحر 1979، بيضة الديك 1984، محاولة عيش 1985، الثعلب الذي يظهر ويختفي 1989، الحي الخلفي 1992، وأفواه واسعة 1998، وبسبب أسلوبه المميز في الكتابة الروائية، يمثل محمد زفزاف علامة بارزة في المشهد الروائي المغربي المعاصر.



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