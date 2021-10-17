قائمة أعلى الأصوات.. أسماء النواب العشرة الأوائل في العراق

2021/10/17 | 02:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، النتائج الكاملة لاقتراع تشرين بعد حساب أصوات المحطات المتبقية ومحطات العد والفرز اليدوي.

وأظهرت النتائج، تصدر المرشحين في إقليم كردستان لقائمة أكثر الفائزين حصدًا للأصوات بستة مرشحين من أصل عشرة.

وتبيّن النتائج، أنّ النائب جمال أحمد سيديو، المرشح عن الدائرة الأولى في دهوك، حصد أعلى الأصوات على مستوى البلاد بأكثر من 56 ألف صوت.

وحل النائب نهرو محمد قادر، الدائرة الأولى في أربيل، ثانيًا نحو 45 ألف صوت، تلاه النائب داود الطائي المرشح عن الدائرة الثانية في ذي قار، بأكثر من 41 ألف صوت.

وضمت قائمة أعلى الأصوات للنواب العشرة الأوائل المرشح عن حركة امتداد، إحدى القوى السياسية المنبثقة من الاحتجاجات، علاء الركابي بأكثر من 34 ألف صوت.

وفيما يلي قائمة أعلى الأصوات للنواب العشرة الأوائل على مستوى في البلاد وفق النتائج التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات:

جمال أحمد محمد سيدو - دهوك: 56.702

نهرو محمود قادر سعيد - أربيل: 44.928

داود عيدان داود عطيه الطائي - ذي قار: 41.399

شاخه وان عبدالله أحمد عبد القادر طالباني - كركوك: 37.744

سيبان عزيز حدو خدر - أربيل: 37.099

محمد ريكان حديد علي الحلبوسي - الأنبار: 36.793

علاء كامل جبار معيبد الركابي - ذي قار: 34.870

محمد صديق محمد ياسين - أربيل: 33.656

موفق شهاب باشا شهاب - دهوك: 29.990

خالد سليم أمين جاسم الريكاني - دهوك: 29.083

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