2021/10/17 | 03:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عمر عبد اللطيف

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أمس السبت، نتائج الاقتراع بعد الانتهاء من عملية العد والفرز اليدوي.

وقال رئيس مجلس المفوضين، القاضي جليل عدنان، في مؤتمر صحفي تابعته"الصباح": إنه "تم الانتهاء من عملية تدقيق نتائج الانتخابات، بعد إكمال العد والفرز اليدوي لـ 3681 محطة".

وأضاف عدنان أن "النتائج الأولية الآن متاحة أمام الجميع عبر موقع المفوضية العليا للانتخابات"، مبينا أن "هذه النتائج تعد أولية وبالامكان الطعن فيها".

وتابع: "نحن ملزمون وفقاً للقانون بأن نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين".

وتباشر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الأحد 17 تشرين الأول 2021، تسلُّم الطعون من مرشحي الكيانات السياسية والمستقلين للانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من الشهر الحالي.

وقال عضو الفريق الاعلامي للمفوضية الدكتور عماد جميل لـ"الصباح": إن "الكيان السياسي أو المرشح المتضرر من قرار مجلس المفوضين بإعلان النتائج الأولية للتصويت العام والخاص بعد اكتمالها يحق له تقديم الطعن بذلك القرار خلال 3 أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر نتائج الانتخابات بحسب قانون المفوضية الذي أعطى له الحق بذلك"، مشيراً الى أن "مجلس المفوضين سينظر بتلك الطعون خلال مدة أقصاها

7 أيام".

وبخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب، أوضح أن "عددها وصل الى 200 طعن توزعت بواقع 71 طعناً في الكرخ و51 في الرصافة و29 في النجف و16 في الانبار و9 في نينوى و7 في صلاح الدين و4 في البصرة و3 في الديوانية وعدة محافظات و2 في بابل واربيل وواحد في كل من دهوك وواسط وميسان".

وكانت المفوضية، قد أنجزت في وقت سابق من يوم أمس، الفرز اليدوي في عدد المحطات الكلي المحجورة البالغة 3681.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تعلن نتائج الانتخابات بعد انتهاء العد والفرز اليدوي) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تعلن نتائج الانتخابات بعد انتهاء العد والفرز اليدوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).