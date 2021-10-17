اليوم.. احتفالية كبرى بمناسبة المولد النبوي

2021/10/17 | 03:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شذى الجنابي

ينظم الوقف السني، اليوم الاحد، احتفالية كبرى في مدينة الاعظمية بذكرى المولد النبوي، وسط دعوات للتآخي والتعاون والوحدة الوطنية ونبذ الطائفية.

ويحتفل المسلمون في مختلف بقاع العالم بذكرى مولد سيد الكائنات النبي محمد "ص" في الـ12 من ربيع الأول من العام الهجري، ويتوافد سنويا الاف المواطنين على مدينة الاعظمية من مختلف المحافظات للاحتفال بهذه

الذكرى.

وتواصل امانة بغداد لا سيما العاملون في دائرة بلدية الاعظمية، تنفيذ حملة كبرى بدأت منذ خمسة ايام لتنظيف الشوارع الرئيسة للمدينة والساحات وتكثيف زراعة الورود، وتزيين شوارع الاعظمية ومقتربات أبي حنيفة بالنشرات الضوئية واللافتات التي حملت دعوات للتآخي والتسامح، وتحمل عبارة "محمد قدوتنا".



وقال مدير دائرة الاحتفالات الدينية والمولد النبوي الشريف، نور الدين محمد لـ"الصباح": إن "الاحتفال هذا العام يختلف عن السنوات السابقة بسبب فيروس كورونا وخوفا من انتشاره بين المحتفلين".

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