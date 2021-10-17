قاطرات جديدة لنقل المشتقات النفطية

2021/10/17 | 03:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: بتول الحسني

قامت وزارة النقل بزيادة اعداد القاطرات المخصصة للمنقولات النفطية للعمل من اجل زيادة الايرادات المالية.

وقال مدير الشركة العامة للسكك الحديد طالب جواد كاظم الحسيني لـ"الصباح": إن "الشركة وضعت خطة موسعة لتفعيل قطاع السكك الحديد وتعظيم ايراداته المالية عبر زج اكبر عدد ممكن من القاطرات المخصصة لنقل المشتقات النفطية للعمل، الى جانب تصليح وإدامة أعداد أخرى منها للمساهمة بدعم الاقتصاد الوطني وزيادة طاقة حجم المنقولات النفطية"، لافتا الى انه "تم تأهيل وإدامة عدد كبير من القاطرات الحوضية وادخالها للعمل خلال المدة الماضية".

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