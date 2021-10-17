السعودية تسمح بحضور الجماهير في المنشآت الرياضية

2021/10/17 | 08:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الرياضة السعودية في بيان يوم السبت أن المملكة ستسمح بحضور الجماهير الرياضية في جميع الملاعب والمنشآت الرياضية بكامل طاقتها الاستيعابية اعتبارا من الأحد.وقالت الوزارة إن دخول الجماهير للملاعب والمنشآت […]

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