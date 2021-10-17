المرور توضح بشأن الغاء الغرامات المضاعفة وخفضها

2021/10/17 | 08:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أوضحت مديرية المـرور العامة أن إلغاء الغرامات المضاعفة وخفضها بالنسبة للدراجات والمركبات يتطلبان تعديل قانون المديرية.وقـال مدير اعـلام المديرية حيدر كريم في تصريح صحفي، إن “مدير المـرور العام طالب بتعديل […]

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