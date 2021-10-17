بالصور.. محاولة اغتيال تطال مسؤول حكومي جنوب العراق

2021/10/17 | 08:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الأحد، بتعرض مدير عام دائرة صحة محافظة ذي قار الى محاولة اغتيال فاشلة فجر اليوم.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (17 تشرين الاول 2021)، ان "مدير عام دائرة صحة محافظة ذي قار الدكتور سعد الماجد تعرض لمحاولة اغتيال بعبوة ناسفة مثبتة اسفل عجلته امام منزله فجر اليوم وسط مدينة الناصرية".

واضاف، ان "العجلة انفجرت واحترقت بالكامل"، لافتا الى ان "الحادث لم يسفر عن اية خسائر بشرية".

واوضح المصدر، ان "القوات الامنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث"، مبينا انه "لم يتم الكشف عن الجهة المسؤولة عن الاستهداف ولم تعرف اسبابه".

N.A

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