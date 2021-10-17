حملة / أنتِ الأقوى / ترفع الوعي وتزيد فرص الشفاء من سرطان الثدي في العراق

2021/10/17 | 08:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حققت حملة "أنتِ الأقوى"، التي أطلقتها وزارة الصحة، نسبا عالية من النجاح في مجال مواجهة مخاطر سرطان الثدي ورفع نسب الشفاء التام فضلا عن الحد من عبء التدخلات العلاجية والجراحية الصعبة وتأثيراتها الجانبية.وقالت إدارة الحملة، إن سرطان الثدي يتكوّن في خلايا الثديين، عندما تبدأ بعض الخلايا بالنمو بشكل غير طبيعي وخارج عن السيطرة، مما يؤدي إلى تشكل كتلة أو ورم، لافتة الانتباه إلى أبرز الأعراض التي يجب الانتباه إليها وهي؛ الشعور بوجود كتلة أو ورم في الثدي، تغيّر في شكل الثدي أو حجمه، تغيّر في شكل أو لون جلد الثدي أو ظهور احمرار، خروج إفرازات من الثدي، تغيّر في شكل الحلمة أو انعكاسها، إضافة إلى الشعور بالألم في منطقة الثدي أو تحت الابط في بعض الحالات.وأكدت حملة "أنتِ الأقوى"، أن بدء فحص الثدي السنوي في سن مبكّر (الفحص الذاتي في العشرينات، والفحص السريري لدى طبيب في الثلاثينات، والفحص الإشعاعي- الماموغرام في الأربعينات فما فوق)، وبشكل منتظم، يرتبط ارتباطاً إيجابياً ووثيقاً بالكشف عن الخلايا السرطانية حال ظهورها وفي مراحل مبكرة جداً، الأمر الذي يمنع تطوّر المرض أو انتشاره، ويحافظ على الثدي، ويؤدي إلى الشفاء التام.ودعت "أنتِ الأقوى" كافة الإناث والنساء إلى البدء بإجراء الفحص المبكر بشكل دوري، كونه يعتبر أفضل طريقة وقائية وأكثرها فعالية، مؤكدة بأن هذا المرض، وعلى الرغم من أنه يعتبر أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين الإناث، إلا أنه أقلهم خطورة عند اكتشافه مبكراً.ويُعد الخوف من نتيجة الفحص ومن استئصال الثدي بالكامل من أبرز الأسباب التي تمنع الإناث من إجراء الفحوصات الدورية، إلا أن هذه الحملة قد حرصت على طمأنة الإناث من أن عملية استئصال الثدي أصبحت من الإجراءات القديمة التي قل استخدامها بشكل كبير وملحوظ على مدار الأعوام السابقة، وتم الاستعاضة عنها بطرق حديثة وأكثر بساطة وفعالية، خاصة في ضوء الحصول على تشخيص مبكّر.وكانت وزارة الصحة أطلقت الحملة في بداية شهر تشرين الأول الجاري، بالتعاون مع الجمعيّة العراقيّة للأورام السريريّة ومجلس السرطان، وبدعم من شركة فايزر، لتسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي في العراق./انتهى3

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