2021/10/17 | 08:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعخطفت عصابة نحو 15 مبشرا أميركيا ظهر في شرق بور او برنس على ما أكد مصدر أمني هايتي لوكالة فرانس برس.وقال السلطات إن ما بين 15 و17 مبشرا، بينهم أطفال، باتوا في أيدي العصابة المسلحة التي تضاعف منذ أشهر عمليات الخطف والسرقات في المنطقة الواقعة بين العاصمة الهايتية والحدود مع جمهورية الدومينيكان.ولم يحدد ما إذا كانت العصابة قد طلبت فدية.من جهته قال متحدث باسم الحكومة الأميركية إن "رفاهية المواطنين الأميركيين في الخارج وسلامتهم، من أهم أولوياتنا في وزارة الخارجية.نحن على دراية بهذه المعلومات وليس لدينا ما نضيفه في الوقت الحالي".ووسعت العصابات المسلحة التي تسيطر منذ سنوات على أفقر المناطق في العاصمة الهايتية، نفوذها لتشمل بور أو برنس والمناطق المحيطة بها، حيث تعمل على زيادة عدد عمليات الخطف.وتم تسجيل أكثر من 600 حالة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021 مقابل 231 حالة في الفترة نفسها من عام 2020، وفقًا لمركز التحليل والبحث في مجال حقوق الإنسان ومقره العاصمة الهايتية.ومنذ سنوات تعوق الأزمة السياسية العميقة، التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهايتي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطف نحو 15 مبشرا أميركيا في هايتي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطف نحو 15 مبشرا أميركيا في هايتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).