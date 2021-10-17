بعد ظهورها في صحراء سيناء بمصر..صخور ملونة تظهر بالمغرب وهذه حقيقتها

2021/10/17 | 08:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزخر المغرب بالعديد من العجائب الطبيعية الخلابة، إلا أن هذه المنطقة بصخورها العملاقة الملونة بالأزرق والأحمر والأصفر تعد أحد أكثر الإبداعات الفنية إثارة للدهشة في البلاد، فما حقيقتها؟

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