2021/10/17 | 09:00 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختطاف 17 من المبشرين المسيحيين الأمريكيين وأفراد أسرهم في هايتي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/17 | 09:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختطاف 17 من المبشرين المسيحيين الأمريكيين وأفراد أسرهم في هايتي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختطاف 17 من المبشرين المسيحيين الأمريكيين وأفراد أسرهم في هايتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).