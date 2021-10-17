وزارة الرياضة السعودية تعلن عودة الجماهير بنسبة 100% اعتبارا من اليوم

2021/10/17 | 09:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت وزارة الرياضة السعودية عن السماح بحضور الجماهير الرياضية في جميع الملاعب والمنشآت الرياضية بكامل طاقتها الاستيعابية في مختلف المنافسات الرياضية، اعتبارا من اليوم الأحد .وأضافت وزارة الرياضة السعودية أن دخول الجماهير سيكون مقتصرا على الذين حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة بالمملكة، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة داخل المنشأة".وتعود الجماهير السعودية إلى الملاعب بنسبة 100%، للمرة الأولى منذ شهر مارس 2020، عندما بدأ فيروس كورونا الانتشار".وبناء على هذا القرار سوف يكون الحضور الجماهيرى بنسبة 100%، خلال المواجهات الثلاث اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي، حيث يحل الاتحاد المحترف ضمن صفوفه المدافع ضيفا على ضمك، الحزم يستضيف الفيصلى والفتح يواجه التعاون ".وتأجلت مواجهة ديربى الرياض بين الهلال ضد النصر، نظرا لمشاركة الفريقين في ربع نهائي دورى أبطال آسيا ".ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدورى السعودي للمحترفين خلال الموسم الحالي برصيد 16 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن فريق ضمك الوصيف برصيد 14 نقطة ".وكان فريق الأهلي قد حقق أول انتصاراته في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، والذي جاء على حساب نظيره الاتفاق برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان "./انتهى2

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