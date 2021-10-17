الصحة: حملة “أنتِ الأقوى” تحقق نجاحاً في العراق

2021/10/17 | 09:41 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حققت حملة “أنتِ الأقوى”، التي أطلقتها وزارة الصحة، نسبا عالية من النجاح في مجال مواجهة مخاطر سرطان الثدي ورفع نسب الشفاء التام فضلا عن الحد من عبء التدخلات العلاجية والجراحية الصعبة وتأثيراتها الجانبية.وكانت الوزارة أطلقت الحملة في بداية شهر تشرين الأول الجاري، بالتعاون مع كل من الجمعيّة العراقيّة للأورام السريريّة ومجلس السرطان، وبدعم من شركة فايزر، لتسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي في العراق.وقالت إدارة الحملة في بيان، إن “سرطان الثدي يتكوّن في خلايا الثديين، عندما تبدأ بعض الخلايا بالنمو بشكل غير طبيعي وخارج عن السيطرة، مما يؤدي إلى تشكل كتلة أو ورم، لافتة […]

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