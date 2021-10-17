المكسيك تسجل أكثر من 5200 إصابة جديدة بكورونا

2021/10/17 | 09:41 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 5203 إصابات جديدة و313 وفاة بفيروس كورونا المستجد.ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و755063 إصابة والوفيات إلى 284321.وسبق أن قالت الوزارة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير.

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