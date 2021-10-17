مستشار حكومي يحذر من “انهيارات خطيرة” جراء “التخمة النفطية”

2021/10/17 | 09:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عن أسباب وعوامل ارتفاع أسعار النفط.وقال صالح في تصريح صحفي، أن “الارتــفــاعــات الـحـاصـلـة في أسـعـار الـنـفـط الـخـام تخضع لـثـلاثـة عـوامـل؛ […]

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