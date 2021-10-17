2021/10/17 | 09:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني شدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، على ضرورة وضع خطوات عاجلة لمكافحة الفقر في العراق.وقال عمار الحكيم في بيان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر :”الإحصائيات المتصاعدة عالميا والتي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكيم يطالب بوضع خطة عاجلة لمكافحة الفقر المركز الخبري الوطني.

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