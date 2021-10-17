2021/10/17 | 09:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نفى مصدر مطلع، الأنباء عن تدهور الحالة الصحية للمرجع الديني آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض.وقال المصدر في تصريح صحافي، ان “المرجع الفياض لازال في العاصمة البريطانية لندن يجري الفحوصات التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لا صحة لوفاة المرجع الديني إسحاق الفياض المركز الخبري الوطني.

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