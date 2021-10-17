محاولة اغتيال لمدير صحة ذي قار

2021/10/17 | 09:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية.

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