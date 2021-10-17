استخراج هاتف محمول من بطن مريض في مصر

2021/10/17 | 09:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة ـ واعتمكنت مستشفى اسوان الجامعي في مصر، من استخراج هاتف محمول من بطن مريض في حادثة الاولى من نوعها.وكشف عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان محمد زكي الدهشوري أن المستشفى استقبل مريضا وبعد إجراء الفحوصات الطبية عليه وعمل الأشعات اللازمة تم الكشف عن وجود التهابات شديدة في البطن والأمعاء نتيجة وجود هاتف مستقر بين المعدة والأمعاء، ما دفع الأطباء لإجراء عملية على وجه السرعة لإنقاذ حياة المريض.وكان المريض قد أكد أنه ابتلع الهاتف منذ 6 أشهر، مشيرا إلى أن هذا الهاتف قد ساهم في حجب الطعام عنه جسمه حتى تمكن الأطباء من إنقاذه.من جانبه قال الطبيب المقيم بقسم الجراحة العامة في مستشفى أسوان الجامعي محمد صلاح، إن المريض الذي تم استخراج الهاتف من بطنه اسمه محمد إسماعيل محمد وهو مسجون وقد قام ببلع هذا الهاتف منذ 6 أشهر، وتم اكتشاف الأمر بالصدفة حين وصل لعيادة الجراحة وهو يشتكي من ألم في بطنه.وأضاف صلاح: "قررنا عمل أشعة عادية وأخرى مقطعية وهو ما أظهر وجود موبيل في بطنه فقمنا على الفور بتجهيز غرفة العمليات واستخراج هذا الهاتف المحمول".وتابع الطبيب المقيم بقسم الجراحة بالقول: "تبين أن هذا المريض هو مسجون وقد أخبرنا أنه يقوم ببلع الهاتف المحمول ثم يقوم بإخراجه مع البراز لاستخدامه داخل السجن، وهو معتاد على هذا الأمر حيث يمكن للهاتف صغير الحجم أن يسير في جهازه الهضمي، وهو يستخدم هواتف محمولة صغيرة لتنفيذ هذه العملية لكن في هذه المرة يبدو أنه قد نسي الهاتف داخل بطنه".وبين أنه: "تم تغليف الهاتف بكيس بلاستيك وهو ما أدى لعدم هضم الهاتف وتقليل تأثيراته السلبية، ونحن من جهتنا لم نحاول فتح تغليف الكيس لأنه يعتبر حرز وأبلغنا الشرطة بالأمر وسلمنا الموبيل للشرطة".وتابع، أن "الهاتف جسم غريب ووجوده في البطن كان من الممكن أن يسبب انسداد معوي أو انتفاخات وكان من الممكن أن نضطر لاستئصال جزء من الأمعاء".المصدر: سكاي نيوز

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