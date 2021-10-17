تعويضات لأقارب ضحايا أفغان قتلوا في غارة أمريكية بالخطأ

2021/10/17 | 10:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت وزارة الدفاع أول اجتماع افتراضي لها حول تعويضات مالية لأفغان قتل أقاربهم في عملية أمريكية، واعترفت واشنطن أن العملية كانت "خطأ مأساويا"، وأن من قُتلوا خلالها لا ينتمون لتنظيم داعش- خراسان.

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