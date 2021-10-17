العراق..توقعات حالة الطقس

2021/10/17 | 10:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الأحد، ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا صحوا بدرجات حرارة دون الثلاثين ببعض المناطق.وذكرت الهيئة في بيان ان “طقس يوم غد الاثنين سيكون بعموم المناطق […]

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