المرور: الغاء الغرامات يتطلب تعديل القانون

2021/10/17 | 10:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، أن إلغاء الغرامات المضاعفة وخفضها بالنسبة للدراجات والمركبات يتطلبان تعديل قانون المديرية.وقال مدير إعلام المرور حيدر كريم للصحيفة الرسمية، إن “مدير المرور العام طالب بتعديل قانون المديرية بما يصب في التخفيف عن كاهل المواطن وتخفيف بعض الإجراءات الإدارية وتخفيض رسوم الغرامات بالنسبة للدراجات والسيارات”.وأشار إلى أن […]

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