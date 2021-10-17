2021/10/17 | 10:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن تحقيق حملة “أنتِ الأقوى”، التي أطلقتها قبل أيام، نسبا عالية من النجاح في مجال مواجهة مخاطر سرطان الثدي ورفع نسب الشفاء التام فضلا عن الحد من عبء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مواجهة سرطان الثدي..حملة “أنتِ الأقوى” تحقق نجاحاً كبيراً بالعراق المركز الخبري الوطني.

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