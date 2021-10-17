الكشف عن حقيقة وفاة المرجع الديني محمد اسحاق الفياض بكورونا

2021/10/17 | 10:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ النجف

نشر موقع الائمة الاثنا عشر، اليوم الاحد، صورة للمرجع المرجع محمد اسحاق الفياض.

حيث فندت الصورة ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة المرجع الفياض بعد اصابته بفيروس كورونا.

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