الإماراتية إليازية آل نهيان.. أول سفيرة فوق العادة للثقافة العربية

2021/10/17 | 10:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي/ نينا/ منحت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، الشيخة إليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان منصب سفيرة فوق العادة للثقافة العربية لعامي 2021 - 2022 لما تحظى به منجزاتها من مكانة بارزة محلياً وعالمياً في ميادين الثقافة والإبداع وهو المنصب الذي تمنحه المنظمة لأول مرة في تاريخها لتكون الشيخة إليازية أول سفيرة للمنظمة.وتسلمت إليازية من الدكتور محمد ولد أعمر مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في بيت الحرفيين بقصر الحصن في أبوظبي صك ودرع السفارة الثقافية وذلك بحضور نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، رئيس اللجنة الوطنية لدولة الإمارات للتربية والثقافة والعلوم، وسلمى الدرمكي الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.وتقدمت الشيخة إليازية - في كلمتها خلال الحفل - بأسمى معاني الشكر والعرفان والتقدير لنورة بنت محمد الكعبي، والدكتور محمد ولد أعمر لما تفضلا به من تقدير ودعم شخصي وعلى الثقة الغالية بمنحها المهمة السامية؛ لتكون سفيرة فوق العادة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.من ناحيتها رحبت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، في كلمتها، بالحضور في دولة الإمارات، وبالتحديد في العاصمة أبوظبي حاضنة الإبداع، وحاضرة الثقافة، ومدينة التنوع والتلاقي الحضاري والمعرفي وذلك للاحتفال معاً بالثقافة والفن، معربة عن مشاعر الفخر بالتجربة الملهمة التي تقدمها الإمارات للعالم في تمكين الشباب، ممن يحملون في أرواحهم فكر وقيم الدولة المستمدة من تاريخها الثري .وقد تضمن الحفل تجربة تفاعلية قدمتها الفنانة ربا أبوشوشة تعكس رمزية الوحدة في مختلف المستويات الفكرية وتحاول تمثيل التعاضد بين الأفراد والمجتمع من خلال الاستعانة بالشكل السداسي الذي يتركب من خطوط هندسية تربط الأرض الواحدة تحت سماء وفوق بحر واحد لتعكس الروابط الروحية بذلك على شكل نظم نجمية سداسية تجريدية./انتهى

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