2021/10/17 | 10:12 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، تمكن ملاكاتها من إعادة تأهيل وصيانة مرفأ العمية النفطي.وقال مصدر مسؤول في وزارة النفط للصحيفة الرسمية، إن “ملاكات قسم التشييد البحري التابع لهيئة تطوير مرافئ التصدير في شركة نفط البصرة قامت بأعمال صيانة ميناء العمية التي شملت استبدال الهياكل الحديدية والمقاطع المتآكلة وأعمال العصف الرملي والطلاء بالإضافة إلى تصنيع ونصب ثمانية مصدات للإرساء في الأرصفة (5 و7 و8) بقياس 12×1.2×1.2 متر”.وأضاف أن “أعمال الصيانة هذه شملت أيضاً استبدال مساحات من البليت تقدر بأكثر من 500 متر مربع، وإتمام أعمال العصف الرملي والطلاء بثلاث طبقات من الأصباغ المقاومة لأكثر من 3000 متر مربع”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط تعلن تأهيل مرفأ “العمية” ودخول “أبا الفضل” إلى الخدمة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تعلن تأهيل مرفأ “العمية” ودخول “أبا الفضل” إلى الخدمة) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تعلن تأهيل مرفأ “العمية” ودخول “أبا الفضل” إلى الخدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).