توضيح جديد من المرور حول “إلغاء الغرامات” وتغيير أرقام السيارات

2021/10/17 | 10:12 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، أن إلغاء الغرامات المضاعفة وخفضها بالنسبة للدراجات والمركبات يتطلبان تعديل قانون المديرية.وقال مدير إعلام المرور حيدر كريم للصحيفة الرسمية، إن “مدير المرور العام طالب بتعديل قانون المديرية بما يصب في التخفيف عن كاهل المواطن وتخفيف بعض الإجراءات الإدارية وتخفيض رسوم الغرامات بالنسبة للدراجات والسيارات”.وأشار إلى أن “أهم التعديلات في قانون المرور التي طالبت بها المديرية تتضمن بشكل رئيس إلغاء الغرامة المضاعفة، واستثنائها من القانون وإيقاف مضاعفتها”.وبين كريم أن “هذه المطالبات تأتي مراعاة للظروف الاجتماعية للمواطنين لاسيما أصحاب الدخل المحدود وسيارات الأجرة، لأنهم يمثلون الشريحة المهمة التي تؤدي عملها في الشارع […]

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