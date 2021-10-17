المرورالعامة تكشف إمكانية تخفيض الغرامات

2021/10/17 | 10:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، أن إلغاء الغرامات المضاعفة وخفضها بالنسبة للدراجات والمركبات يتطلبان تعديل قانون المديرية. وقال مدير إعلام المرور حيدر كريم للصحيفة الرسمية، إن “مدير المرور العام طالب بتعديل قانون المديرية بما يصب في التخفيف عن كاهل المواطن وتخفيف بعض الإجراءات الإدارية وتخفيض رسوم الغرامات بالنسبة للدراجات والسيارات”.وأشار […]

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