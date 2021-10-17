واشنطن ترحب بخارطة الطريق لحل الأزمة في السودان

2021/10/17 | 10:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن بلاده ترحب بخارطة الطريق التي أعلنها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لـ”حماية التحول الديمقراطي” في الخرطوم.

وأضاف بلينكن في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الولايات المتحدة تحث جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات فورية وملموسة للوفاء بالمعايير الرئيسية للإعلان الدستوري.

وأعلن رئيس الوزراء السوداني يوم الجمعة الماضي، وضع خريطة طريق مع الأطراف السياسية لإنهاء الأزمة”، مؤكداً أن خفض التصعيد والحوار هما الطريق الوحيد للخروج من الأزمة.

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