2021/10/17 | 10:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بالإضافة إلى اللقاءات المعلنة بين القيادات السياسية العراقية بشأن النتائج غير النهائية للانتخابات العراقية، فإن هناك تفاهمات الكواليس التي تجري بين معظم القيادات، والتي لم تنشر في وسائل الإعلام.وطبقاً لما أفاد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق..تراجع الاحتقان السياسي بفضل تفاهمات الكواليس المركز الخبري الوطني.

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