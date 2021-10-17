ذكرى البئر الذي أدخل كركوك نفق النزاع

2021/10/17 | 10:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاكتشاف الضخم الذي تحقق بعد تفجير النفط في بئر بابا كركر سنة 1927 أحدث طفرة نوعية في صناعة النفط العراقي.

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