“أميدرا” التونسية.. من هنا مر المحاربون الرومان

2021/10/17 | 10:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حين تطأ قدماك مدينة حيدرة الأثرية بولاية القصرين -على الحدود مع الجزائر- تقف على أطلال من تاريخ تونس القديم تأبى الاندثار.وعندما تتجول في معالم الموقع الأثري المترامي بعيدا عن قرطاج وسط فيافي (صحاري) الغرب التونسي، تتناهى إلى سمعك أصوات … Readmore

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