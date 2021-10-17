مفوضية الانتخابات: تم التعامل مع الطعون بكل حيادية واغلبها غير مؤثرة على نتائج الاصوات

2021/10/17 | 10:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أنه تم التعامل مع الطعون بحيادية وأغلبها ليست مؤثرة في نتائج الأصوات.وذكرت دائرة الإعلام والاتصال في مفوضية الانتخابات أن المفوضية ستعلن النتائج النهائية للانتخابات، لافتة إلى أنه سيتم إضافة نتائج الفرز اليدوي للمحطات المحجورة … Readmore

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