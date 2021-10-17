2021/10/17 | 10:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة النفط العراقية تمكن ملاكاتها من إعادة تأهيل وصيانة مرفأ العمية النفطي، بينما دشنت شركة نفط البصرة إحدى السفن الجديدة المتخصصة بمعالجة الانسكابات النفطية وأدخلتها ضمن الاسطول البحري.وقال مصدر مسؤول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مساع عراقية لإعادة تأهيل ميناء العَمْية لتصدير خام النفط المركز الخبري الوطني.

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