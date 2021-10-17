الصحة تحذر من موجة رابعة لكورونا

2021/10/17 | 10:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حذرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، من موجة رابعة لجائحة كورونا في ظل نسبة تلقيح متدنية.وقال مدير الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية رياض الحلفي، في تصريح صحافي، إن “جميع الاحتمالات […]

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