استهداف منزل مدير عام صحة ذي قار بعبوة ناسفة

2021/10/17 | 10:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بأن عبوة ناسفة انفجرت أمام منزل مدير صحة ذي قار سعدي الماجد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، أن "مجهولون وضعوا عبوة ناسفة أمام منزل مدير صحة ذي قار، وانفجرت مما أسفر عن احتراق سيارة نوع (جارجر) كانت مركونة أمام المنزل".

وأضاف، أن "التفجير لم يسفر عن إصابات بشرية، سوى خسائر مادية بتضرر واجهة المنزل واحتراق".

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