النيابة العامة المصرية تكشف عن نهاية لغز

2021/10/17 | 11:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد جدل كبير دام عدة أيام..كشفت النيابة العامة المصرية عدم صحة بلاغ سقوط حافلة أعلى كوبري الساحل، في قضية عُرفت إعلاميًّا بـ"ميكروباص الساحل." وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا يوم الأحد 10 أكتوبر الجاري بسقوط حافلة نقل ركاب من أعلى

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