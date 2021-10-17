ادارة معلومات الطاقة الامريكية تعلن ارتفاع صادرات العراق النفطية الى امريكا خلال الاسبوع الماضي

2021/10/17 | 11:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ،يوم الأحد، عن ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا لتصل بمعدل 188 الف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.وقالت الإدارة في تقرير لها إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع … Readmore

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