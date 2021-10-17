بارزاني في قطر لبحث العلاقات المشتركة وافتتاح قنصلية قطرية في اربيل

2021/10/17 | 11:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه رئيس إقليم كوردستان الى العاصمة القطرية، حيث تم استقباله في مطار الدوحة من قبل وزير النقل والمواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي، وسفير العراق لدى دولة قطر عمر برزنجي.ومن المقرر ان يبحث بارزاني مع أمير الدولة وعدد من … Readmore

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