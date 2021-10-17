أعجوبة صحراوية..اكتشف أكبر وأعمق كهف في قطر

2021/10/17 | 11:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثقت عدسة المصور الهندي المقيم في قطر، أمير عبد الرزاق، المشهد داخل كهف دحل المسفر خلال زيارته الأخيرة.

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