تدمير مضافات لداعش وتفتيش 20 كم بعملية مشتركة شرق تلعفر

2021/10/17 | 11:09 - المصدر: السومرية نيوز

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نفذ الحشد الشعبي والجيش، اليوم الأحد، عملية تفتيش في جبال المحلبية شرق تلعفر.

وذكر إعلام الحشد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "العملية انطلقت بمشاركة الاستخبارات ومفارز مكافحة المتفجرات واللواء 53 ضمن عمليات نينوى للحشد الشعبي والجيش لتفتيش وتطهير سلسلة جبال المحلبية من فلول داعش والمخلفات الحربية".

وأضاف البيان، إن "العملية اسفرت عن تدمير عدة مضافات للإرهابيين وتفتيش 20 كم من الأهداف المرسومة شرق تلعفر".

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